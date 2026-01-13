martes, 13 de enero de 2026

Trabajos de mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco

 


Informe

El Servicio de Red Vial, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos y a cargo de Raúl Sosa, se encuentra realizando durante esta semana diversas tareas de mantenimiento en distintos caminos rurales del partido de Chacabuco.



Los trabajos se desarrollan sobre el camino a la Laguna de Rocha, donde se completaron las tareas previstas, continuando luego en otro sector conocido como el camino “La Posta”. Asimismo, se realizan intervenciones en el sector quintas y en distintos puntos de la ciudad.

Por otra parte, mediante un convenio con Vialidad Provincial —Zona V con asiento en Chivilcoy, a cargo de Rubén Tarantino— continúan las tareas de mantenimiento en caminos rurales del partido. En este marco, se trabaja en el camino a O’Higgins, sobre los tramos de Membrillar y La Colmena.

También se llevan adelante tareas en la localidad de Rawson, sobre el camino a “Los Ángeles”, y en Castilla, en el camino que conecta con la localidad de Chivilcoy. Finalizados estos tramos, se prevé reiniciar los trabajos de mantenimiento en el camino “Ancho”.


