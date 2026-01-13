Trabajos de mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco

Informe
El Servicio de Red Vial, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos y a cargo de Raúl Sosa, se encuentra realizando durante esta semana diversas tareas de mantenimiento en distintos caminos rurales del partido de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los trabajos se desarrollan sobre el camino a la Laguna de Rocha, donde se completaron las tareas previstas, continuando luego en otro sector conocido como el camino “La Posta”. Asimismo, se realizan intervenciones en el sector quintas y en distintos puntos de la ciudad.
Por otra parte, mediante un convenio con Vialidad Provincial —Zona V con asiento en Chivilcoy, a cargo de Rubén Tarantino— continúan las tareas de mantenimiento en caminos rurales del partido. En este marco, se trabaja en el camino a O’Higgins, sobre los tramos de Membrillar y La Colmena.
También se llevan adelante tareas en la localidad de Rawson, sobre el camino a “Los Ángeles”, y en Castilla, en el camino que conecta con la localidad de Chivilcoy. Finalizados estos tramos, se prevé reiniciar los trabajos de mantenimiento en el camino “Ancho”.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Una persona lesionada fue trasladada al Hospital de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Habrá vecinos exceptuados de pagar la Tasa por Salud en Chacabuco
- En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco
- Robaron un auto en Chacabuco y apareció en otra ciudad chocado
- Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- A la espera de lluvia en Chacabuco
- Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Este fin de semana se realiza uno de los festivales más populares de Chacabuco
- Intiman a los propietarios de lotes de "Chacabuco para todos I"
- Le robaron y escaparon por tierra hacia Chacabuco
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
- Se fue de la casa y cuando volvió, le habían robado
- Video: Incendio, pelea y disparo al aire en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario