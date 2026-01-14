Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda

Escrituración.
El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite en avenida 7 N°1267 PB e/58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9.00 a 14.00.
Esto es en el marco del Plan de Regularización Dominial de la provincia de Buenos Aires.
Detalle:
Barrio: Chacabuco 50 viviendas EX-2025-16101301-GDEBA-DPTDIV
1 Lote 5 MZ 527-D Luque Miguel Ángel DNI 18471681 y Lonzo Karina Aurora DNI 21443753
2 Lote 14 MZ 527-D García Silvia Beatriz DNI 10368835 y Carosella Antonio Juan Domingo DNI 4975572
3 Lote 4 MZ 527-H Frontera Graciela Adelina DNI 17144830
Barrio: Chacabuco 50 viviendas EX-2025-16101301-GDEBA-DPTDIV
1 Casa N° 4 Algañaraz María Valeria DNI 22534887
2 Casa N° 5 Romano Marina Rosana DNI 32456337 y Daluisio Diego Luis DNI 27112309
