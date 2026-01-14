miércoles, 14 de enero de 2026

Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda

 


Escrituración.

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite en avenida 7 N°1267 PB e/58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9.00 a 14.00.



Volver a Chacabuquero.

Esto es en el marco del Plan de Regularización Dominial de la provincia de Buenos Aires.

Detalle:

Barrio: Chacabuco 50 viviendas EX-2025-16101301-GDEBA-DPTDIV

1 Lote 5 MZ 527-D Luque Miguel Ángel DNI 18471681 y Lonzo Karina Aurora DNI 21443753

2 Lote 14 MZ 527-D García Silvia Beatriz DNI 10368835 y Carosella Antonio Juan Domingo DNI 4975572

3 Lote 4 MZ 527-H Frontera Graciela Adelina DNI 17144830


Barrio: Chacabuco 50 viviendas EX-2025-16101301-GDEBA-DPTDIV

1 Casa N° 4 Algañaraz María Valeria DNI 22534887

2 Casa N° 5 Romano Marina Rosana DNI 32456337 y Daluisio Diego Luis DNI 27112309


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Accidente en una avenida: niños hospitalizados

- Necrológicas IV

- Necrológicas III

- Una mujer pidio ayuda por una golpiza

- Ya sancionaron a varios vecinos de Chacabuco por falta de limpieza 

- Vecina agredida en un barrio de Chacabuco 

- Necrológicas II

- Choque cerca del Hospital de Chacabuco 

- Vehículos accidentados y retenidos en Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Necrológicas I

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Fallecimiento

Todavía se habla de esto:

- Les robaron mientras dormían en Chacabuco

- Una persona lesionada fue trasladada al Hospital de Chacabuco

- Trabajos de mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Necrológicas I

- Habrá vecinos exceptuados de pagar la Tasa por Salud en Chacabuco

- En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco

- Policiales:

- Choque

- Caballos retenidos

- Robaron un auto en Chacabuco y apareció en otra ciudad chocado

- Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- A la espera de lluvia en Chacabuco

- Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)