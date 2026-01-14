Vecina agredida en un barrio de Chacabuco

Auxilio.
Esta mañana se registró una situación violenta en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina le dijo a la Policía que había sido agredida por su ex pareja.
Dos datos para resaltar. El primero es que esto habría ocurrido delante del hijo de 3 años de la mujer. Y el segundo es que la Policía llegó al lugar gracias a que unos vecinos llamaron a la Fuerza de Seguridad dando cuenta de la agresión.
Sucedió en inmediaciones del barrio de los Bomberos Voluntarios.
La mujer fue trasladada en patrullero a la Comisaría para radicar una denuncia previo paso por el Hospital.
En cuanto al sujeto acusado, el mismo se había retirado de la vivienda cuando arribó la Policía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque cerca del Hospital de Chacabuco
- Vehículos accidentados y retenidos en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Les robaron mientras dormían en Chacabuco
- Una persona lesionada fue trasladada al Hospital de Chacabuco
- Trabajos de mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Habrá vecinos exceptuados de pagar la Tasa por Salud en Chacabuco
- En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco
- Robaron un auto en Chacabuco y apareció en otra ciudad chocado
- Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- A la espera de lluvia en Chacabuco
- Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario