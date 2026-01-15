jueves, 15 de enero de 2026

Debería llover en algún lugar

 


Persiste la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona.

Puede que para los madrugadores no cuadre el anuncio de alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona.



Es que faltando minutos para las 8 de la mañana hay pocas nubes en el cielo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para horas de la mañana.

Es más, están pronosticadas tormentas aisladas para la tarde.

Es amplia la zona alcanzada por los anuncios.

Puede que no llueva en Chacabuco pero la derivación de todo este cuadro es una baja de la temperatura para los próximos días. 


