Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa

 


Caso de Chacabuco.

Una vecina de Chacabuco se equivocó al enviar una transferencia bancaria, buscó a la persona que la recibió y todo terminó con una estafa.



El caso puede servir para manejarse en caso de cometer un error semejante.

Las transferencias se han vuelto algo muy común en la actualidad. Las aplicaciones de teléfonos celulares inteligentes permiten realizarlas rápidamente. Claro que un error de tipeo de un alias o un cbu puede derivar en un problema mayúsculo. 

En el caso que aborda esta nota, la vecina se dió cuenta de la equivocación y salió a buscar al destinatario. Publicó capturas de pantalla del movimiento bancario que mostraban el nombre y apellido de la persona en cuestión para ver si alguien lo conocía.

Al parecer, alguien que sabía quien era el destinatario se puso en contacto con el mismo, se hizo pasar por un familiar de la vecina de Chacabuco, y consiguió que le  transfieran el dinero.

Cuando la vecina ubicó al destinatario ambos se dieron cuenta de que la plata había ido a parar a otro lugar.

Ahora la vecina evalúa realizar una denuncia.


