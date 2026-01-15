Se suspendió una actividad del fin de semana en Chacabuco

Reprogramada.
La Dirección de Deportes de Chacabuco postergó una actividad que había planteado para este fin de semana.
Chacabuquero.
Se trata del ciclo turismo que tenía como destino los carnavales de O'Higgins.
El motivo es el mismo que se ha utilizado en anteriores oportunidades. Las lluvias afectan los caminos que iban a utilizarse y cómo el recorrido está asegurado no puede modificarse.
Próximamente se conocerá la nueva fecha si la hay.
La foto que ilustre esta nota corresponde a las calles de Junín. La vecina ciudad se inundó en medio de la tormenta de esta tarde.
Imagen de Junín 24.
