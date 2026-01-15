Fútbol por un motociclista de Chacabuco que se lesionó la columna

Operación.
La familia de un motociclista que se lesionó la columna en un accidente de tránsito organiza un torneo de fútbol para recaudar fondos que permitan pagar la operación.
Volver a Chacabuquero.
El motociclista se llama Claudio Pared y tiene 22 años. Sufrió la lesión en un accidente que ocurrió el 25 de diciembre en la madrugada en la Variante Chacabuco de la autopista.
El torneo se realizará el 18 de enero de 2026 en la cancha de Alfredo Saavedra desde las 11.00. La inscripción tiene un valor de 70.000 pesos que serán usados para comprar unos tornillos que se colocarán las vértebras dañadas de la columna del motociclista.
Contacto: 2474509733.
