Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descansen: Rosa y Trinidad.
- María Rosa Clotilde Berardini viuda de Duarte. Falleció a los 86 años.. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: Alvear 293. Sepelio a las 15.30.
- Amparo Trinidad Castillo. Falleció a los 2 meses de vida. Casa de duelo: Andrés de Vera 100. Sepelio a las 16.30.
Necrológicas recientes: QEPD
