jueves, 15 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descansen: Rosa y Trinidad. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- María Rosa Clotilde Berardini viuda de Duarte. Falleció a los 86 años.. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: Alvear 293. Sepelio a las 15.30.

  - Amparo Trinidad Castillo. Falleció a los 2 meses de vida. Casa de duelo: Andrés de Vera 100. Sepelio a las 16.30.

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco

- Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco

- Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco

- Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco

- Alegría por la salud de una beba de Chacabuco

- Necrológicas I

- Debería llover en algún lugar

- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda

Todavía se habla de esto:

- Accidente en una avenida: niños hospitalizados

- Necrológicas IV

- Necrológicas III

- Una mujer pidio ayuda por una golpiza

- Ya sancionaron a varios vecinos de Chacabuco por falta de limpieza 

- Vecina agredida en un barrio de Chacabuco 

- Necrológicas II

- Choque cerca del Hospital de Chacabuco 

- Vehículos accidentados y retenidos en Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Necrológicas I

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Fallecimiento

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)