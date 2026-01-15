Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró el despiste de un auto en la autopista con una persona herida.
Volver a Chacabuquero.
Personal de la patrulla rural pidió asistencia médica para una beba que sufrió una herida cortante.
Ocurrió a la altura de kilómetro 225 entre Chacabuco y Junín.
Sucedió tras la tormenta que afectó a la región. Según los bomberos voluntarios, en Chacabuco cayeron 24 milímetros de lluvia.
