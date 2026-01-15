jueves, 15 de enero de 2026

Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró el despiste de un auto en la autopista con una persona herida. 



Volver a Chacabuquero.

Personal de la patrulla rural pidió asistencia médica para una beba que sufrió una herida cortante.

Ocurrió a la altura de kilómetro 225 entre Chacabuco y Junín.

Sucedió tras la tormenta que afectó a la región. Según los bomberos voluntarios, en Chacabuco cayeron 24 milímetros de lluvia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco

- Necrológicas II

- Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco

- Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco

- Alegría por la salud de una beba de Chacabuco

- Necrológicas I

- Debería llover en algún lugar

- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda

Todavía se habla de esto:

- Accidente en una avenida: niños hospitalizados

- Necrológicas IV

- Necrológicas III

- Una mujer pidio ayuda por una golpiza

- Ya sancionaron a varios vecinos de Chacabuco por falta de limpieza 

- Vecina agredida en un barrio de Chacabuco 

- Necrológicas II

- Choque cerca del Hospital de Chacabuco 

- Vehículos accidentados y retenidos en Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Necrológicas I

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Fallecimiento


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)