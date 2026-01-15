jueves, 15 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Silvia. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Silvia Mabel Olivetto. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Castelli 534. Sepelio a las 10.00

.


