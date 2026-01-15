jueves, 15 de enero de 2026

Alegría por la salud de una beba de Chacabuco

Alta.

Tras 35 días una beba recibió el alta médica en el Hospital municipal de Chacabuco 

Estuvo en el servicio de Neonatología.

Se llama Ambar. Sus papás son Micaela y Joaquín.



