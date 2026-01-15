Alegría por la salud de una beba de Chacabuco

Alta.
Tras 35 días una beba recibió el alta médica en el Hospital municipal de Chacabuco
Estuvo en el servicio de Neonatología.
Se llama Ambar. Sus papás son Micaela y Joaquín.
