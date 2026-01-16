Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron dos motos.
En uno de los rodados iban dos menores de edad con la progenitora.
Una niña quedó tendida sobre el pavimento.
Todos fueron trasladados al hospital municipal en ambulancia.
Ocurrió en Solís y Zapiola.
