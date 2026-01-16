Mantienen espacios públicos y anuncian inauguración

Ciudad de Chacabuco.
Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, a cargo de Raúl Sosa, se continúan llevando adelante tareas de mantenimiento en plazas y espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de conservarlos en óptimas condiciones para el uso y disfrute de la comunidad.
Los trabajos incluyen el corte de pasto y el mantenimiento general de los espacios verdes, así como también tareas de pintura y demarcación de sectores destinados al estacionamiento de motocicletas en lugares específicos, contribuyendo al ordenamiento del tránsito y a una mejor convivencia entre motocicletas y vehículos.
Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano que busca mejorar la organización, la seguridad y la imagen de los espacios públicos de Chacabuco.
La arquitecta Patricia Sorichillo, Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, anunció esta tarde que el próximo lunes se realizará una nueva inauguración de luminarias LED en la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concretaron en la calle Laprida, entre Viamonte y Azcuénaga.
La funcionaria destacó el trabajo sostenido que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión municipal encabezada por el Intendente Darío Golía, señalando que en los próximos meses se alcanzará aproximadamente el recambio al sistema LED en la mitad de las arterias que componen la ciudad.
Asimismo, Sorichillo remarcó que la iluminación LED brinda mayor claridad en la vía pública, lo que contribuye significativamente a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. En este sentido, adelantó que durante el año 2026 se continuará trabajando para seguir instalando estas importantes fuentes de iluminación en cada cuadra de Chacabuco.
