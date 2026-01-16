Proyectan visitas a los barrios de Chacabuco por un tema particular

Áreas.
Durante esta semana se llevó a cabo una importante reunión de trabajo con la participación del Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna, y la Secretaria de Gestión Territorial y Capacitación Municipal, Karina Geloso.
En el encuentro se planificó el trabajo que comenzará a desarrollarse en los próximos días, mediante una fuerte presencia territorial. Las distintas áreas municipales recorrerán los barrios de la ciudad con el objetivo de mantener reuniones con los vecinos, escuchando de primera mano sus inquietudes, reclamos y necesidades.
En este marco, se acordó profundizar estas acciones con la colaboración e inclusión de otras áreas municipales, con el fin de brindar respuestas concretas y articuladas a las demandas de la comunidad.
Asimismo, ambos funcionarios coincidieron en destacar los operativos de prevención que se vienen desarrollando de manera permanente en todo el territorio de Chacabuco, reafirmando el compromiso del Municipio con la seguridad y el trabajo cercano a los vecinos.
