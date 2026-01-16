viernes, 16 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Raúl. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Raúl Sassone "Coco". Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Azcuénaga 58. Sepelio a las 15.30

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas III

- Motociclista accidentado en Chacabuco

- Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco

- Necrológicas I

- Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia

- Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa

Todavía se habla de esto:

- Se suspendió una actividad del fin de semana en Chacabuco

- Fútbol por un motociclista de Chacabuco que se lesionó la columna

- Necesitan reunir 2 millones de pesos para pagar una operación 

- Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco

- Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco

- Necrológicas II

- Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco

- Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco

- Alegría por la salud de una beba de Chacabuco

- Necrológicas I

- Debería llover en algún lugar

- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)