Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Raúl.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Raúl Sassone "Coco". Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Azcuénaga 58. Sepelio a las 15.30
.
