sábado, 17 de enero de 2026

Un pitbull atacó a una mujer en Chacabuco

 


Consecuencias.

Una mujer fue atacada por un perro pitbull que estaba suelto en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto

La vecina circulaba en una moto. A raíz del ataque, cayó al suelo. Por un lado se rompió uno de los espejos retrovisores y el perro le dañó las zapatillas a la mujer.

Ocurrió en la noche del jueves en Vélez Sarsfield entre Miguel Gil y Andes.

Según el marido de la victima, le perro sigue suelto 

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Mantienen espacios públicos y anuncian inauguración

- Proyectan visitas a los barrios de Chacabuco por un tema particular

- Mix:

- Pago anual de tasas

- Carnaval

- Curso de la Cruz Roja 

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Motociclista accidentado en Chacabuco

- Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco

- Necrológicas I

- Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia

- Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa

Todavía se habla de esto:

- Se suspendió una actividad del fin de semana en Chacabuco

- Fútbol por un motociclista de Chacabuco que se lesionó la columna

- Necesitan reunir 2 millones de pesos para pagar una operación 

- Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco

- Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco

- Necrológicas II

- Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco

- Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco

- Alegría por la salud de una beba de Chacabuco

- Necrológicas I

- Debería llover en algún lugar

- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda


 

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)