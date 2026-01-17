Encontraron en otra ciudad una moto robada en Chacabuco

Operativo.
Una moto que había sido robada en Chacabuco fue encontrada en una ciudad vecina.
Fue durante un operativo realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Rojas con el Grupo de Apoyo Departamental.
Esta es la moto:
Se inició un sumario por encubrimiento contra el conductor.
