Alerta en las aguas de la laguna de Chacabuco

Para tener en cuenta.
La laguna de Rocha de Chacabuco fue ubicada en alerta naranja por presencia de cianobacterias.
Esto es equivalente a riesgo medio.
En ríos y arroyos se pueden observar en la superficie del agua o dispersas en toda la columna del agua. La superficie del agua suele mostrar estalas o franjas, o como pedacitos de grumos o yerba.
En lagunas: Se observa el agua de color verde homogéneo.
Se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna.
No consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua. Prestar especial atención a niños y mascotas.
Si hay manchas verdosas en la arena de la costa, evitar el contacto teniendo especial cuidado con los niños y mascotas.
Se debe colocar una bandera sanitaria para indicar la situación.
General Pinto y Pehuajó tienen alerta roja.
