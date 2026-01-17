Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Ese nivel amarillo para la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Escritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
