sábado, 17 de enero de 2026

Bomberos: accidente fatal en la ruta 7 en Chacabuco

 


Esta tarde.

La sirena de los bomberos voluntarios fue motivada por un accidente fatal en la ruta 7 a la altura de Chacabuco.



Fue en el kilómetro 206.

Una camioneta Jeep y un camión jaula fueron los vehículos involucrados.

Foto: Que Pensás Chacabuco

Una mano de la ruta está cortada por el camión. La camioneta quedó en la banquina.

Dos personas fallecieron  y sus cuerpos quedaron atrapados en la camioneta. 

Se pidió la presencia de una ambulancia.


