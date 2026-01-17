Bomberos: accidente fatal en la ruta 7 en Chacabuco

Esta tarde.
La sirena de los bomberos voluntarios fue motivada por un accidente fatal en la ruta 7 a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue en el kilómetro 206.
Una camioneta Jeep y un camión jaula fueron los vehículos involucrados.
Una mano de la ruta está cortada por el camión. La camioneta quedó en la banquina.
Dos personas fallecieron y sus cuerpos quedaron atrapados en la camioneta.
Se pidió la presencia de una ambulancia.
