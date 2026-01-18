Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco

Detalles
Este fin de semana en distintos puntos de la ciudad se retuvieron diez motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una de las mismas contaba con escape antirreglamentario.
Hoy se realizó operativo de prevención, educación y concientización sobre calle Av Alsina y Belgrano(frente Plaza San Martín).
