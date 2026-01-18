domingo, 18 de enero de 2026

Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco

 


Detalles 

Este fin de semana en distintos puntos de la ciudad  se retuvieron diez motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una de las mismas contaba con escape antirreglamentario.



Hoy se realizó operativo de prevención, educación y concientización sobre calle Av Alsina y Belgrano(frente Plaza San Martín).


