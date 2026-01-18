domingo, 18 de enero de 2026

"Dañó mí auto y se fue"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco.

Anoche al rededor de las 21.00 estando estacionado mí auto en la calle Pringles y Juan Manuel de Rosas un hombre alcoholizado conduciendo un Ford Fiesta me lo chocó.



Luego me insulto y amenazó con un arma y se dio a la fuga.

Al momento no sabemos nada pero pudimos tomar la patente del vehículo si alguien sabe o lo conoce por favor nos avisa. Empieza con PBP

Firma:

Veronica Berrueta


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

