"Dañó mí auto y se fue"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco.
Anoche al rededor de las 21.00 estando estacionado mí auto en la calle Pringles y Juan Manuel de Rosas un hombre alcoholizado conduciendo un Ford Fiesta me lo chocó.
Luego me insulto y amenazó con un arma y se dio a la fuga.
Al momento no sabemos nada pero pudimos tomar la patente del vehículo si alguien sabe o lo conoce por favor nos avisa. Empieza con PBP
Firma:
Veronica Berrueta
