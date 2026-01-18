domingo, 18 de enero de 2026

Tratan de reducir los accidentes de tránsito en Chacabuco

Centro.

Desde el Municipio de Chacabuco se trabaja de manera permanente en el territorio para promover una convivencia vial más segura, en el marco del Programa Integral “Chacabuco Circula – Verano 2026”.



Volver a Chacabuquero.

Encabezado por la Secretaría de Gestión Territorial y Capacitación Municipal, a cargo de Karina Geloso, durante la tarde-noche del domingo se desarrolló un importante operativo en el centro de la ciudad, en la intersección de avenidas Alsina y Belgrano, donde se llevó adelante una jornada de concientización sobre seguridad vial.

El despliegue tuvo como principales ejes la entrega de material informativo y la realización de acciones de concientización destinadas a conductores, peatones y jóvenes. Participaron la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, con personal de Control Urbano y Monitoreo; la Dirección de Educación Vial, junto a su directora Virginia Mercanti; la Subsecretaría de Tránsito, encabezada por Gerardo Alejandro, con el cuerpo de inspectores; la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la Dirección de Juventud y jóvenes del programa Envión.

En este marco, se destacaron dos campañas específicas: la promoción del uso del casco y la concientización para desalentar el uso del celular al volante, una conducta que pone en riesgo la vida propia y la de terceros, promoviendo comportamientos responsables en la vía pública.

Geloso resaltó el éxito de la jornada y la predisposición de automovilistas, motociclistas y peatones, quienes escucharon con atención el mensaje transmitido sobre la convivencia vial que debemos tener y construir entre todos. Asimismo, remarcó el acompañamiento y el compromiso de todas las áreas que colaboraron en la difusión del mensaje vial durante el operativo.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco

- Policiales:

- Menor internado

- Problemas con las motos

- Altercado

- "Dañó mí auto y se fue"

- Apareció el vecino que era buscado en Chacabuco

- Necrológicas I

- Llegó herido a su casa de Chacabuco

- Tres incidentes violentos durante la madrugada de Chacabuco

- Averiguación de paradero en Chacabuco

- Inseguridad en un barrio

Todavía se habla de esto:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Bomberos: choque fatal en la ruta 7

- Encontraron en otra ciudad una moto robada en Chacabuco

- Necesitan 3 millones de pesos para una operación 

- Alerta en las aguas de la laguna de Chacabuco

- Choque, fuga y otros incidentes en Chacabuco

- Un pitbull atacó a una mujer en Chacabuco


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)