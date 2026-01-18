domingo, 18 de enero de 2026

Llegó herido a su casa de Chacabuco

 


Madrugada.

Una mujer llamó a la Policía esta madrugada luego que su marido arribara a la casa con una lesión en la cabeza.



El masculino se encontraba alcoholizado.

Al parecer, la lesión era un corte sangrante.

Los agentes de la Fuerza de Seguridad que acudieron al domicilio pidieron que se hiciera presente una ambulancia.

Finalmente el vecino herido fue trasladado al Hospital. La esposa lo acompañó.

Ocurrió en inmediaciones de Vicente López y Almafuerte.

