Apareció el vecino que era buscado en Chacabuco

Se dio con el paredero del vecino de 29 años que era buscado por sus familiares.
Según lo informado, se había despertado pero consiguió que alguien lo trajera de regreso a Chacabuco.
Se encuentra en buen estado de salud.
La Policía fue puesta en conocimiento de la situación.
