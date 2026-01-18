domingo, 18 de enero de 2026

Policiales: Menor internado - Problemas con las motos - Altercado

 


Breves de Chacabuco.

Internado. Un niño quedó internado esra tarde en el servicio de pediatría del Hospital Municipal de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Sufrió un episodio de ahogamiento en una pileta de una propiedad ubicada en la ruta 30, en inmediaciones del paraje Sauce Verde.

Fue trasladado en ambulancia hasta el nosocomio.

Motos. Las motos volvieron a ser protagonistas del domingo por sus caravanas, ruidos molestos y picadas.

Hubo quejas tanto en la ciudad como en la Variante Chacabuco de la Autopista 

Pelea. Esta tarde se registró un altercado en un barrio entre una persona que se movilizaba en una bicicleta y otra que iba a caballo.

Los vecinos llamaron a la Policía pero cuando un patrullero llegó al lugar las partes se habían retirado.

Ocurrió en inmediaciones de Cadelago y Bombero Camardi.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- "Dañó mí auto y se fue"

- Apareció el vecino que era buscado en Chacabuco

- Necrológicas I

- Llegó herido a su casa de Chacabuco

- Tres incidentes violentos durante la madrugada de Chacabuco

- Averiguación de paradero en Chacabuco

- Inseguridad en un barrio

Todavía se habla de esto:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Bomberos: choque fatal en la ruta 7

- Encontraron en otra ciudad una moto robada en Chacabuco

- Necesitan 3 millones de pesos para una operación 

- Alerta en las aguas de la laguna de Chacabuco

- Choque, fuga y otros incidentes en Chacabuco

- Un pitbull atacó a una mujer en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)