Policiales: Menor internado - Problemas con las motos - Altercado

Breves de Chacabuco.
Internado. Un niño quedó internado esra tarde en el servicio de pediatría del Hospital Municipal de Chacabuco.
Sufrió un episodio de ahogamiento en una pileta de una propiedad ubicada en la ruta 30, en inmediaciones del paraje Sauce Verde.
Fue trasladado en ambulancia hasta el nosocomio.
Motos. Las motos volvieron a ser protagonistas del domingo por sus caravanas, ruidos molestos y picadas.
Hubo quejas tanto en la ciudad como en la Variante Chacabuco de la Autopista
Pelea. Esta tarde se registró un altercado en un barrio entre una persona que se movilizaba en una bicicleta y otra que iba a caballo.
Los vecinos llamaron a la Policía pero cuando un patrullero llegó al lugar las partes se habían retirado.
Ocurrió en inmediaciones de Cadelago y Bombero Camardi.
