Mix: Despeje: antes y después - Teléfono para quejas - Planifican actividades

Despeje. La Municipalidad de Chacabuco continúa con las tareas de despeje de luminarias.
Mostró un antes y después en Inmediaciones de 12 de febrero y Uspallata
Quejas. Chacabuco te Escucha es un programa municipal que pone a disposición de los vecinos una línea abierta las 24 horas para recibir reclamos.
Los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2352-443972, todos los días y en cualquier horario. Además, se brinda atención personalizada, tanto telefónica como presencial, en horario de oficina de 8 a 12 horas en calle Alberdi 64.
Reunión. En el día de hoy se realizó una reunión de trabajo encabezada por Karina Geloso, directora de Gestión Territorial y Capacitación; Fernando Lescano, director de Salud Mental Comunitaria; junto a Eugenia Pacentrelli, Luciana Morales y Claudia Federici, integrantes del equipo de la Dirección, y el coordinador del Programa Envión, Esteban Godoy, con el objetivo de proyectar el trabajo para el año 2026.
Durante el encuentro se avanzó en la planificación conjunta de actividades y propuestas, desde una mirada integradora, fortaleciendo el trabajo mancomunado e interdisciplinario, con el propósito de continuar acompañando y brindando respuestas a la comunidad de Chacabuco.
