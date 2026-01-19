lunes, 19 de enero de 2026

Mix: Despeje: antes y después - Teléfono para quejas - Planifican actividades

 


Breves.

Despeje. La Municipalidad de Chacabuco continúa con las tareas de despeje de luminarias.

Mostró un antes y después en Inmediaciones de 12 de febrero y Uspallata 



Volver a Chacabuquero.


Quejas. Chacabuco te Escucha es un programa municipal que pone a disposición de los vecinos una línea abierta las 24 horas para recibir reclamos.

Los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2352-443972, todos los días y en cualquier horario. Además, se brinda atención personalizada, tanto telefónica como presencial, en horario de oficina de 8 a 12 horas en calle Alberdi 64.

Reunión. En el día de hoy se realizó una reunión de trabajo encabezada por Karina Geloso, directora de Gestión Territorial y Capacitación; Fernando Lescano, director de Salud Mental Comunitaria; junto a Eugenia Pacentrelli, Luciana Morales y Claudia Federici, integrantes del equipo de la Dirección, y el coordinador del Programa Envión, Esteban Godoy, con el objetivo de proyectar el trabajo para el año 2026.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación conjunta de actividades y propuestas, desde una mirada integradora, fortaleciendo el trabajo mancomunado e interdisciplinario, con el propósito de continuar acompañando y brindando respuestas a la comunidad de Chacabuco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Choque y búsqueda en Chacabuco

- Necrológicas II

- Choque con una persona lesionada en Chacabuco

- Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco

- Necrológicas I

Todavía se habla de esto:

- Tratan de reducir los accidentes de tránsito en Chacabuco

- Policiales:

- Menor internado

- Problemas con las motos

- Altercado

- "Dañó mí auto y se fue"

- Apareció el vecino que era buscado en Chacabuco

- Necrológicas I

- Llegó herido a su casa de Chacabuco

- Tres incidentes violentos durante la madrugada de Chacabuco

- Averiguación de paradero en Chacabuco

- Inseguridad en un barrio



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)