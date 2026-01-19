Choque y búsqueda en Chacabuco

Datos.
Una vecina se contactó con Chacabuquero para tratar de dar con una persona que participó en un accidente se tránsito.
Se trata de un choque sucedido en la tarde del domingo, alrededor de las 19.30 en Perón y Carlos Pellegrini, de la ciudad de Chacabuco.
La vecina iba en una bicicleta y la contraparte en una camioneta.
La vecina, sufrió una lesión en un tobillo pero no requirió atención médica en el lugar.
El conductor de la camioneta le pasó a la ciclista su número de teléfono, pero lo perdió.
Ahora la vecina busca restablecer el contacto. Dejó su número telefónico: 2352507180.
