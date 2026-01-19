lunes, 19 de enero de 2026

Choque y búsqueda en Chacabuco

 


Datos.

Una vecina se contactó con Chacabuquero para tratar de dar con una persona que participó en un accidente se tránsito.



Volver a Chacabuquero.

JRock Ch Instagram
JRock remeras, toallones y accesorios

Se trata de un choque sucedido en la tarde del domingo, alrededor de las 19.30 en Perón y Carlos Pellegrini, de la ciudad de Chacabuco.

La vecina iba en una bicicleta y la contraparte en una camioneta.

La vecina, sufrió una lesión en un tobillo pero no requirió atención médica en el lugar.

El conductor de la camioneta le pasó a la ciclista su número de teléfono, pero lo perdió.

Ahora la vecina busca restablecer el contacto. Dejó su número telefónico: 2352507180.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Choque con una persona lesionada en Chacabuco

- Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco

- Necrológicas I

Todavía se habla de esto:

- Tratan de reducir los accidentes de tránsito en Chacabuco

- Policiales:

- Menor internado

- Problemas con las motos

- Altercado

- "Dañó mí auto y se fue"

- Apareció el vecino que era buscado en Chacabuco

- Necrológicas I

- Llegó herido a su casa de Chacabuco

- Tres incidentes violentos durante la madrugada de Chacabuco

- Averiguación de paradero en Chacabuco

- Inseguridad en un barrio



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)