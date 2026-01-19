Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Elena.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Ilda Elena Cerezo viuda de Arrieta. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Alem 383. Velatorio hasta las 20.00. Sus restos serán cremados
.
Necrológicas recientes: QEPD
