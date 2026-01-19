lunes, 19 de enero de 2026

"Recaudamos fondos para pagar una prótesis"

 


Nota pedida de vecinos de Chacabuco.

Estamos realizando esta rifa a beneficio para ayudar a cubrir los costos de una prótesis de muñeca pa Nicolas Rovattino que sufrió una fractura y necesita de su colaboración. 



Volver a Chacabuquero.

🏷️ Rifa de 500 números 

💰Valor :$10.000 = 4 Núm

🏆 Premio: Bicicleta todo terreno rodado 29


Cada número comprado es una gran ayuda para que pueda recuperarse y mejorar su calidad de vida . 

Agradecemos de corazón a quienes puedan colaborar y difundir 💙

Para comprar números dejo número de celular 2352408647

Alias para abonar : Fernandaarnestino12


Firman:

Familiares de Nicolás Rovattino


