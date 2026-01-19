"Recaudamos fondos para pagar una prótesis"

Nota pedida de vecinos de Chacabuco.
Estamos realizando esta rifa a beneficio para ayudar a cubrir los costos de una prótesis de muñeca pa Nicolas Rovattino que sufrió una fractura y necesita de su colaboración.
Volver a Chacabuquero.
🏷️ Rifa de 500 números
💰Valor :$10.000 = 4 Núm
🏆 Premio: Bicicleta todo terreno rodado 29
Cada número comprado es una gran ayuda para que pueda recuperarse y mejorar su calidad de vida .
Agradecemos de corazón a quienes puedan colaborar y difundir 💙
Para comprar números dejo número de celular 2352408647
Alias para abonar : Fernandaarnestino12
Firman:
Familiares de Nicolás Rovattino
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Emergencia de salud en una cancha de fútbol de Chacabuco
- Reflexión de un vecino tras ser mordido por un perro
- Choque y búsqueda en Chacabuco
- Choque con una persona lesionada en Chacabuco
- Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tratan de reducir los accidentes de tránsito en Chacabuco
- Apareció el vecino que era buscado en Chacabuco
- Llegó herido a su casa de Chacabuco
- Tres incidentes violentos durante la madrugada de Chacabuco
- Averiguación de paradero en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario