martes, 20 de enero de 2026

Accidente en la ruta 7 ante Chacabuco

 

 


Esta madrugada.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ruta 7 cerca de una de las entradas a Chacabuco.



Un automóvil chocó con el cantero central de la ruta. 

Ocurrió en el kilómetro 212. 

La policía pidió asistencia médica para los ocupantes del vehículo.

Una mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital.

El conductor no sufrió lesiones de gravedad. Al parecer perdió el control del rodado al esquivar un bache.


