Necrológicas de Chacabuco III

- Irma Doelia Ayarza. Falleció a los 95 años. Casa de duelo: Falucho 111. Sepelio a las 14.00
.
