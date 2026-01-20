martes, 20 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco III

 Que en paz descansen: Irma. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Irma Doelia Ayarza. Falleció a los 95 años. Casa de duelo: Falucho 111. Sepelio a las 14.00

.


Necrológicas recientes: QEPD


