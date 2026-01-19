Triste final para la emergencia de salud en una cancha de fútbol de Chacabuco

Esta noche. Falleció un jugador veterano. Será velado en el Estadio del Club de sus amores.
Esta noche se registró una emergencia de salud en una cancha de fútbol de la ciudad de Chacabuco. Terminó falleciendo un jugador.
Estaba participando en un partido de veteranos sufrió un problema cardíaco y se desvaneció en medio de la cancha.
Fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital a la ambulancia tras recibir maniobras de reanimación.
No obstante, el futbolista no se pudo recuperar.
Ocurrió en la cancha del club San Martín en San Martín entre Aristóbulo del Valle y Vicente López.
Paz era un histórico jugador del Club Argentino de Chacabuco.
Gran cantidad de miembros del club se acercaron al Hospital.
Los restos de Paz serán velados en el estadio de Argentino, desde la 1.00.
