Tránsito secuestró un caballo y varias motos en Chacabuco

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer detalles de la actividad desarrollada en las últimas horas.
Se procedió al secuestro de un equino en la vía pública.
Se retuvo una motocicleta participe de un accidente por falta de documentación reglamentaria
En el Operativo dinámico en conjunto con policía comunal en distintos puntos de la ciudad se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente.
