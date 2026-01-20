Que en paz descansen: Mauricio y Ángel.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Mauricio Andrés Paz "Loco". Falleció a los 50 años. Casa de duelo: Frondizi 750. Sepelio a las 16.30.
- Miguel Ángel Cerbino. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Juan Manuel de Rosas 225. Sepelio a las 12.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
