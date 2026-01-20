martes, 20 de enero de 2026

Partidos y reuniones postergados tras el fallecimiento de Paz

 

Comunicado.

Liga Deportiva de Chacabuco informa que por razones de público conocimiento, se posterga la Reunión de Presidente y/o Representantes para el miércoles 28/01/26 misma hora y misma Sede.



Además se comunica que queda suspendido el partido de categoría Sub 23 que debían disputar por la Final (vuelta) del Torneo, en el Estadio José Spataro, los Clubes Argentino y San Martín.

También queda postergada la Final (Ida) del Torneo de Primera División que iban a disputar los Clubes Argentino y San Martín también en el Estadio José Spataro.

Ambas decisiones contaron con el apoyo y se agradece a ambas Instituciones relacionadas a los eventos.

Firma:

Liga Deportiva de Chacabuco


