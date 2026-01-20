Altercado con herido en la noche de Chacabuco

Esta noche.
Dos personas de sexo masculino se pelearon esta noche en la vía pública en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una de las partes recibió varios golpes y terminó con una lesión sangrante.
Fue convocada la policía por el nivel de violencia del altercado y tres patrulleros arribaron al lugar del hecho pero para ese momento los dos sujetos se habían marchado.
Según pudo saberse, una de las partes había salido de un kiosco momentos antes y fue interceptada por la otra, que circulaba en camioneta y detuvo su marcha.
La confrontación se dio en la vereda. Según las palabras que intercambiaron los hombres en pugna todo se habría debido a un problema laboral.
Ocurrió en inmediaciones de Urquiza y Reconquista
