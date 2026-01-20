Destacan tarea de una dependencia municipal de Chacabuco

Conferencia de prensa.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este mediodía una conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar la importancia del trabajo que realiza la Oficina de Defensa al Consumidor, a cargo de la Dra. Juliana Lamanna, que desde el inicio de la gestión municipal viene resolviendo conflictos entre usuarios y empresas prestadoras de servicios.
El Jefe Comunal destacó la relevancia de esta área y remarcó el impacto concreto de su labor en la defensa de los derechos de los consumidores, subrayando la importante suma de dinero recuperada en estos dos años.
“Queremos hacer visible este trabajo porque muchas veces no se ve todo lo que realizan y resuelven, con resultados concretos para los vecinos”, expresó Golía.
Por su parte, el Secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez, remarcó la importancia de que los vecinos conozcan y utilicen esta oficina para realizar consultas y reclamos. Señaló además la calidad de atención brindada por la Directora y todo el equipo que la acompaña.
En tanto, el Secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro, señaló: “Esta conferencia es para poner en valor el trabajo de Juliana, porque cuando ocurre un problema que afecta al vecino, muchas veces se piensa que es imposible ganar. Desde esta oficina se demuestra que se puede reclamar y que las causas justas se ganan”.
Durante el encuentro, la Dra. Juliana Lamanna entregó al Intendente un informe detallado del trabajo realizado, manifestando que actualmente la actividad de la oficina se ha multiplicado debido al incremento de operaciones y consultas. Además, remarcó que todos los trámites son gratuitos y que, en caso de reintegros a favor del consumidor, estos se realizan sin ningún costo.
Lamanna explicó que se trata de una oficina de conciliación, donde se cita a las partes involucradas a audiencias para resolver los conflictos. En ese marco, detalló que hasta el momento se recibieron 703 denuncias, se gestionaron subsidios, se resolvieron 12 casos de electrodependientes, y se atiende a más de 280 personas por mes.
Asimismo, destacó que, a través de las demandas vinculadas a cuestiones económicas, se logró recuperar 267 millones de pesos en favor de los consumidores, además de realizar trámites de bajas de servicios, reparaciones de electrodomésticos y resoluciones de conflictos contractuales.
