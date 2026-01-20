Se recuperó el funcionamiento de un número de emergencias en Chacabuco

Para tener en cuenta.
Ls Municipalidad informó que se ha recuperado el número de emergencias 107 en el Hospital Municipal del Carmen
Volver a Chacabuquero.
El 107 de emergencias del Hospital Municipal del Carmen se encuentra nuevamente funcionando con normalidad, brindando atención gratuita las 24 horas.
Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse directamente al 107.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Destacan tarea de una dependencia municipal de Chacabuco
- Partidos y reuniones postergados tras el fallecimiento de Paz
- Tránsito secuestró un caballo y varias motos en Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 ante Chacabuco
- Falleció un jugador veterano tras un problema de salud en una cancha de fútbol de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Recuperaron una moto robada en Chacabuco
- "Recaudamos fondos para pagar una prótesis"
- Reflexión de un vecino tras ser mordido por un perro
- Choque y búsqueda en Chacabuco
- Choque con una persona lesionada en Chacabuco
- Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario