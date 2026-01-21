miércoles, 21 de enero de 2026

Robo en las afueras de Chacabuco

 

Esta noche

Esta mañana un vecino llamó a la Policía para informar un robo en las afueras de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


Alguien produjo daños y sustrajo pertenencias en el predio de un establecimiento rural con quinta.

La situación fue detectada por una persona que arribó al lugar temprano.

En el botín hubo garrafines, cañas de de pescar y herramientas, entre otros objetos.


Ocurrió en Inmediaciones del kilómetro 208 de la ruta 7.

Incendio. Por otro lado, durante la madrugada los bomberos voluntarios fueron convocados por el incendio de un contenedor de residuos en Alsina y Balcarce.

- Últimas noticias

