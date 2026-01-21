Se podrá cursar una nueva licenciatura en Chacabuco

Programa Puentes.
Esta mañana se presentó en el Centro de Altos Estudios de Chacabuco una nueva licenciatura que se podrá cursar de manera presencial.
Se trata de una propuesta que llega a la ciudad a traves del programa Puentes, que es un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Lanús.
Está dirigida a egresados de tecnicaturas como las que se dictan en el Instituto 67 de Chacabuco.
La carrera dura 2 años y está dividida en 6 cuatrimestres. Se cursará desde abril los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.
Hay 75 cupos.
Pronto se podrá iniciar la inscripción.
La conferencia de prensa fue encabezada por el intendente Rubén Darío Golía.
