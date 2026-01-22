Violento choque en la mañana de Chacabuco

Temprano. Se agregó el informe de Tránsito de las últimas horas.
Esta mañana se registró un violento choque en Chacabuco.
Participaron un auto y un SUV Toyota Hilux. Uno dio un trompo.
No hubo heridos.
En uno de los rodados iba el conocido doctor Fabián Molina.
Ocurrió en Pueyrredón y Pelllegrini.
Tránsito. El Área de Tránsito informó que en un Operativo de prevención Vieytes y Corrientes se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta casco dos de las mismas con escapes antirreglamentarios
