jueves, 22 de enero de 2026

Violento choque en la mañana de Chacabuco

Choque en Pueyrredón y Pellegrini Chacabuco

Temprano. Se agregó el informe de Tránsito de las últimas horas.

Esta mañana se registró un violento choque en Chacabuco.



Participaron un auto y un SUV Toyota Hilux. Uno dio un trompo.

No hubo heridos.

En uno de los rodados iba el conocido doctor Fabián Molina.

Ocurrió en Pueyrredón y Pelllegrini.


Tránsito. El Área de Tránsito informó que en un  Operativo de prevención Vieytes y Corrientes  se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta casco dos de las mismas con escapes antirreglamentarios


