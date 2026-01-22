Tránsito: menores manejando en Chacabuco

Retenidos.
Personal de la Subsecretaría de Tránsito realizó operativos de control este jueves.
En Alfonsín y Pringles se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco tres de las mismas conducidas por menores de edad.
Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio.
Se retuvo un vehículo por no dar cumplimiento con el acta de intimación por encontrarse en estado de abandono en la vía pública.
