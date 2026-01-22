jueves, 22 de enero de 2026

Accidente en la ruta entre Chacabuco y Chivilcoy

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ruta 30 entre Chacabuco y Chivilcoy. 



Volver a Chacabuquero.

Según pudo saber se volcó un camión cargado con cereal. 

Ocurrió la altura de la entrada a Palemón Huergo

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Trabajan en la reconstrucción de un camino rural de Chacabuco

- Necrológicas IV

- Se prendió fuego una moto en Chacabuco

- En silencio, vaciaron un local comercial de Chacabuco

- Reconocimiento a un vecino de Chacabuco fallecido 

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Violento choque en la mañana de Chacabuco

- Resultado de los operativos de Transito en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Cambio en uno de los Juzgados de Faltas de Chacabuco

- Un informe nacional destaca lo peligrosa que es la ruta 7 en Chacabuco

- Accidente en la zona céntrica: una persona hospitalizada en Chacabuco

- Principio de incendio en una vivienda de Chacabuco 

- Otra muerte por hantavirus en cercanías de Chacabuco

- Robo en las afueras de Chacabuco

- Resultado de los operativos de tránsito en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)