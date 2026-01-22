Incendio en una vivienda en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un incendio en una vivienda que funciona en una garita de señales en desuso ubicada a la vera de las vías del tren en la ciudad de Chacabuco.
En el lugar reside desde hace años el boxeador Néstor Lucero.
Los vecinos llamaron los bomberos al ver que salía humo del lugar sin saber si Lucero estaba dentro.
Finalmente se estableció que no había nadie en la garita. De hecho Lucero arribó tiempo después.
Al parecer el fuego comenzó por un corto circuito.
Ocurrió a metros del paso a nivel de la calle Pellegrini.
Dos dotaciones de bomberos voluntarios respondieron ante la emergencia.
