Principio de incendio en una vivienda de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un principio de incendio en una vivienda de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El siniestro ocurrió en un departamento ubicado en 9 de julio entre La Rioja y Jujuy.
Según los vecinos tomó fuego una heladera.
Una mujer de edad avanzada que vive en el lugar necesitó asistencia de parte de los bomberos, policías y de personal de Salud.
Tanto la mujer como su perro no sufrieron lesiones.
Dos dotaciones de Bomberos combatieron el siniestro.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Otra muerte por hantavirus en cercanías de Chacabuco
- Robo en las afueras de Chacabuco
- Resultado de los operativos de tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se podrá cursar una nueva licenciatura en Chacabuco
- Altercado con herido en la noche de Chacabuco
- Piden ayuda para poder jugar un torneo de fútbol fuera de Chacabuco
- Se recuperó el funcionamiento de un número de emergencias en Chacabuco
- Destacan tarea de una dependencia municipal de Chacabuco
- Recuperaron una moto robada en Chacabuco
- Partidos y reuniones postergados tras el fallecimiento de Paz
- Tránsito secuestró un caballo y varias motos en Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 ante Chacabuco
- Falleció un jugador veterano tras un problema de salud en una cancha de fútbol de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario