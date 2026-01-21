miércoles, 21 de enero de 2026

Principio de incendio en una vivienda de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un principio de incendio en una vivienda de la ciudad de Chacabuco. 



El siniestro ocurrió en un departamento ubicado en 9 de julio entre La Rioja y Jujuy. 

Según los vecinos tomó fuego una heladera.

Una mujer de edad avanzada que vive en el lugar necesitó asistencia de parte de los bomberos, policías y de personal de Salud. 

Tanto la mujer como su perro no sufrieron lesiones.

Dos dotaciones de Bomberos combatieron el siniestro.

