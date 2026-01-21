Accidente en la zona céntrica: una persona hospitalizada en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo un auto y una bicicleta.
Una persona de sexo femenino que iba en la bicicleta fue trasladado al hospital en ambulancia.
Según tres vecinas que estaban en el lugar del incidente vial la persona accidentada es una adulta mayor.
Más tarde se supo que la ciclista tiene 64 años y es de apellido Trejo González.
Ocurrió en San Lorenzo y Catamarca.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un informe nacional destaca lo peligrosa que es la ruta 7 en Chacabuco
- Principio de incendio en una vivienda de Chacabuco
- Otra muerte por hantavirus en cercanías de Chacabuco
- Robo en las afueras de Chacabuco
- Resultado de los operativos de tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se podrá cursar una nueva licenciatura en Chacabuco
- Altercado con herido en la noche de Chacabuco
- Piden ayuda para poder jugar un torneo de fútbol fuera de Chacabuco
- Se recuperó el funcionamiento de un número de emergencias en Chacabuco
- Destacan tarea de una dependencia municipal de Chacabuco
- Recuperaron una moto robada en Chacabuco
- Partidos y reuniones postergados tras el fallecimiento de Paz
- Tránsito secuestró un caballo y varias motos en Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 ante Chacabuco
- Falleció un jugador veterano tras un problema de salud en una cancha de fútbol de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario