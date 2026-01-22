Trabajan en la reconstrucción de un camino rural de Chacabuco

Comunicado.
La Subsecretaría de Servicios Públicos, a cargo de Raúl Sosa, conjuntamente con la Dirección de Vialidad, continúa avanzando en la reparación y el mantenimiento de los caminos rurales de las localidades de Rawson, Castilla y O’Higgins, como así también de distintos puntos del partido de Chacabuco.
En lo que va del mes de enero, se han realizado trabajos de reconstrucción en el Camino a Irala hacia Ruta 7, Membrillar, Las Colmenas, Los Ángeles, y el Camino Castilla hacia Ruta 42, que desemboca en la ciudad de Chivilcoy.
Finalizado el tramo correspondiente a la localidad de O’Higgins, las maquinarias se trasladaron al Camino Ancho, donde se llevan adelante tareas de mantenimiento debido al intenso flujo de camiones que transportan la cosecha. Desde el área señalaron que, si bien son casos mínimos, la circulación de camiones con sobrecarga provoca roturas en varios sectores del trazado, lo que perjudica al conjunto de los productores.
A estos trabajos se sumó además el mantenimiento del camino a la Laguna de Rocha. En paralelo, siguiendo con la planificación de la Red Vial, las cuadrillas municipales continúan realizando reparaciones en distintos puntos de la ciudad.
Luminarias. El Intendente Municipal, Darío Golía, anunció esta tarde que continúa avanzando la colocación de luminarias LED correspondientes al programa de 30 cuadras. En esta oportunidad, los trabajos comprendieron la instalación en tres cuadras más: dos sobre calle Sosa, desde Belgrano hasta Cervantes, y una cuadra sobre calle Belgrano.
El jefe comunal destacó el ritmo sostenido y el buen trabajo que viene realizando la empresa contratada, la Cooperativa Eléctrica, y remarcó que las luminarias LED, además de mejorar la visibilidad en las calles, brindan mayor seguridad a los vecinos y vecinas del barrio.
