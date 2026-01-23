Incendio en una vivienda de Chacabuco

Esta tarde.
Se registró un incendio en una vivienda de un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Tomo fuego parte de un quincho. La rápida respuesta de los vecinos del barrio ayudó a que el siniestro fuera sofocado antes que llegara los bomberos voluntarios. Estos últimos terminaron de enfriar el lugar.
Una mujer sufrió una sofocación y requirió asistencia de personal del SAME.
Ocurrió en Diego Seal entre Saavedra y Reconquista..
Según una vecina, alguien se olvidó un recipiente con aceite en un cocina encendida en el quincho.
