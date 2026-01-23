viernes, 23 de enero de 2026

Incendio en una vivienda de Chacabuco

 

Incendio en Diego Seal Chacabuco

Esta tarde.

Se registró un incendio en una vivienda de un barrio de la ciudad de Chacabuco. 



Tomo fuego parte de un quincho. La rápida respuesta de los vecinos del barrio ayudó a que el siniestro fuera sofocado antes que llegara los bomberos voluntarios. Estos últimos terminaron de enfriar el lugar.

Una mujer sufrió una sofocación y requirió asistencia de personal del SAME.

Ocurrió en Diego Seal entre Saavedra y Reconquista..

Según una vecina, alguien se olvidó un recipiente con aceite en un cocina encendida en el quincho.


