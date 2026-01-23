Choque y altercado en Chacabuco

Esta mañana.
Te vaya se registró un accidente de tránsito que derivó en un altercado en la ciudad de Chacabuco.
Participan en el mismo un auto y una moto.
El conductor del coche alegó que el motociclista lo agredió y tomó su teléfono para luego marcharse.
No obstante, con la Policía ya en el lugar, el motociclista regresó al lugar con la dueña del rodado.
En esta oportunidad la situación fue de calma.
Ocurrió en Olavarría y Cadelago.
El coche fue retenido por personal de Tránsito municipal.
